ВАКС розглядає по суті справу Труханова

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті у справі про недостовірне декларування міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Засідання транслюється на Youtube-каналі ВАКС.

Як повідомляв Укрінформ, ухвалу про передачу до ВАКС обвинувального висновку САП стосовно Труханова виніс у жовтні Приморський суд Одеси.

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САП інкримінує Труханову скоєння злочину, передбаченого ст. 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації).

За даними САП, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, а також частки акцій у компаніях і відсотки за вкладами в банках. Загальний обсяг незадекларованих коштів у вигляді майна та інших цінностей перевищує 50 мільйонів гривень.