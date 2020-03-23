САП відкрила справу через відмову уряду Гончарука обмежити експорт медзасобів
Про це інформує пресслужба відомства.
Зазначається, що порушення кримінальної справи стало реагуванням на поширену у ЗМІ інформацію про те, що службові особи Кабінету міністрів виявили службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків.
"Відповідно до оприлюдненої інформації 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем Ради національної безпеки та оборони України на адресу Прем'єр-міністра було скеровано листи про обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на короновірус Covid-19.
Однак службовці КМУ, неналежно виконуючи свої обов'язки, вищевказаних заходів так і не вжили", - йдеться у повідомленні.
У САП повідомили, що 23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.
Раніше ЗМІ повідомляли, що за кордон була продана велика кількість стерильних масок.