САП відкрила справу через відмову уряду Гончарука обмежити експорт медзасобів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості службовців Кабінету Міністрів України.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що порушення кримінальної справи стало реагуванням на поширену у ЗМІ інформацію про те, що службові особи Кабінету міністрів виявили службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків.

"Відповідно до оприлюдненої інформації 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем Ради національної безпеки та оборони України на адресу Прем'єр-міністра було скеровано листи про обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на короновірус Covid-19.

Однак службовці КМУ, неналежно виконуючи свої обов'язки, вищевказаних заходів так і не вжили", - йдеться у повідомленні.

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У САП повідомили, що 23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за кордон була продана велика кількість стерильних масок.