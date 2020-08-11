Суд завтра суд розгляне апеляцію на заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади 12 серпня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Це засідання у нас завтра о 16:00», - повідомив він.

Як повідомлялося, 4 травня Печерський райсуд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто, заочне слідство.