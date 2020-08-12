Рада не збиратиметься на засідання в День Незалежності — Корнієнко

Верховна Рада не буде проводити засідання у День Незалежності, 24 серпня, а порядок денний на позачергову сесію 25 серпня ще формується.

Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"24 серпня немає ніяких засідань. Є просто урочиста церемонія, святкування Дня Незалежності. Вона буде відбуватися десь у центрі міста. Ми скоро всі дізнаємося, я не буду відкривати поки карти - де це буде, в якому форматі. Всі кияни, гості столиці зможуть узяти участь відповідно до карантинних обмежень, відповідно до правил самоізоляції і так далі", - сказав Корнієнко.

Політик додав, що на святкування запрошені народні депутати, а також усі посадові особи в державі.

"Була ідея робити саме засідання Верховної Ради ще 24-го. Але, скажемо так, певне є нашарування тоді заходів, і воно не буде таким якісним. Тому ми зупинилися на тому, щоб обговорити (проведення позачергової сесії ВР - ред.) на 25-те", - додав Корнієнко.

Він зазначив, що перелік законопроєктів для розгляду на позачерговій сесії 25 серпня наразі обговорюється.

"Наша позиція - що це мають бути максимально об'єднуючі законопроєкти, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і що різні фракії об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", - наголосив Корнієнко.

За його словами, очікується, що таку сесію ініціює Президент.

Як повідомлялося, 11 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеефірі сказав, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня для ухвалення низки законопроєктів, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.