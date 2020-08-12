Росія не втомилась від намірів перекроїти Україну і відточує важелі впливу — Горбулін

Російська Федерація не відмовилася від намірів перекроїти Україну на свій лад і ретельно відточує усі можливі важелі впливу.

Так заявив голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, член наглядової ради ДК "Укроборонпром" Володимир Горбулін в ході круглого столу "Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку" в Укрінформі.

"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого. Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий (важіль - прим.) посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - зазначив він.

Втім, наголосив Горбулін, так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну.

"Враховуючи гібридний характер загроз для України при створенні симетричного потенціалу протидії, цілком логічним було б поєднання низки складових: зокрема, несилових важелів та силових спроможностей", - відмітив експерт.

Читайте також: Данілов відкидає можливість виборів на Донбасі за російським сценарієм

До несилових важелів, як зауважив Горбулін, відносять розвиток контррозвідки, розвідувальних органів та спеціальних інформаційних структур, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".

До силових спроможностей, пояснив він, входить, перш за все, територіальна оборона у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.

"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км. Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів в місцях дислокації", - зазначив Горбулін.

Крім того, як наголосив експерт, напрацювання оборонно-промислового комплексу "в разі уваги до них держави можуть дозволити зробити дуже стрімкий технологічний стрибок у чутливих сегментах".

Як повідомлялося, в Укрінформі 12 серпня проходить круглий стіл "Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку".