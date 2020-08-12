Заява Ірану про невиплату МАУ компенсації за збитий літак не є офіційною – Кулеба

Заява іранських представників про те, що Іран не виплачуватиме МАУ компенсацію за збитий у січні літак не є офіційною позицією країни.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю Радіо НВ.

"Позиція, яка пролунала з іранського боку, не представляє офіційну позицію уряду Ірану і не є переговорною позицією. Тому ми на цю заяву не звертаємо увагу і продовжуємо працювати далі з іранською стороною", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна дуже конструктивно налаштована на пошук рішень, але водночас українська сторона дуже жорстко налаштована і не допустить жодних спроб уникнути якоїсь відповідальності.

"В принципі наша стратегія яка: ми хочемо цю сторінку з Іраном закрити шляхом визнання їхньої провини і виплати всіх максимально компенсацій, перегорнути, і рухатись далі. Я не хочу, щоб ця історія висіла важким вантажем на шиї обох країн роками. Я довів цю позицію до Ірану", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не виплачуватиме МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях.

Згодом заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсації за збитий літак української авіакомпанії МАУ.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали усі 176 осіб, які перебували на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.