Ірану не вдасться уникнути виплати компенсації МАУ за збитий літак — МЗС

Ірану не вдасться уникнути виплати компенсації за збитий літак української авіакомпанії МАУ в січні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на сторінці в Facebook.

За його словами, під час двосторонніх переговорів іранська сторона підтвердила свою готовність відшкодувати збиток, в т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з українського боку.

"Ми домовилися включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів", - зазначив Єнін.

Заступник міністра підтвердив, що літак МАУ був застрахований в одній з європейських страхових компаній, яка перестрахувала свої ризики у інших страховиків.

"Відповідно, Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно мова про ті ж компенсації", - підтвердив Єнін.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали усі 176 осіб, які перебували на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

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