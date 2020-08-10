В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак - ЗМІ

Голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані заявив, що Іран не виплачуватиме МАУ компенсацію за збитий у січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських страхових компаніях.

Про це повідомляє DW з посиланням на іранські ЗМІ, передає Укрінформ.

"Цей літак застрахований українськими та європейськими (страховими. - ред.) компаніями, тож вони мають виплачувати компенсацію", - заявив Солеймані.

На його переконання, іранські страхові компанії до цієї справи непричетні.

Водночас, як зазначається, слова Солеймані стосуються лише компенсації за збитий літак, а не потенційної компенсації жертвам авіакатастрофи.

Раніше офіційний представник іранського МЗС заявляв, що Тегеран згоден виплатити Україні компенсацію за збитий у січні лайнер авіакомпанії МАУ. "Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але реалізація цього питання потребує часу і має різні аспекти з технічної та юридичної точок зору", - цитувала дипломата іранська інформагенція IRNA.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали усі 176 осіб, які перебували на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.