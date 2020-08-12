Новий заступник Ткаченка куруватиме напрямок інформполітики та медіа

Новий заступник Ткаченка куруватиме напрямок інформполітики та медіа

Укрінформ
Новий заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко куруватиме напрямок інформаційної політики, інформбезпеки та медіа.

Про це повідомив глава МКІП Олександр Ткаченко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Кабмін підтримав призначення Тараса Шевченка як мого заступника з інформаційної політики. Тарас відповідатиме за напрямок інформаційної політики, інформаційної безпеки та медіа", - написав міністр.

Він зазначив, що юрист і активний медійний діяч Тарас Шевченко користується заслуженою повагою серед фахівців та громадськості, багато років працював над законодавчими ініціативами у медіасфері, зокрема законопроєктом про медіа, а також над популяризацією цифрової освіти та медіаграмотності.

"Переконаний, він впорається з непростими викликами, які стоять перед ним. Один з таких – наш всеукраїнський проєкт з медіаграмотності, роботу по якому ми вже розпочали спільно з Тарасом", - наголосив Ткаченко.

Читайте також: Українці здатні протистояти агресії РФ своєю єдністю — Ткаченко

Тарас Шевченко - юрист, експерт з питань конституційного права, медійного права, автор та співавтор законопроєктів у сфері телерадіомовлення, реклами, свободи слова. Він є співзасновником Руху “ЧЕСНО”, журналістського руху “Стоп Цензурі”. У 2015 році став ініціатором створення Незалежної медійної ради, яку очолив у січні 2020 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 12 серпня ухвалив рішення про призначення Тараса Шевченка на посаду заступника міністра культури та інформаційної політики.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-