Рішення Паризького саміту мають бути виконані в повному обсязі – Маас

Німеччина буде продовжувати працювати в "нормандському форматі" з іншими його учасниками з тим, аби всі рішення останнього саміту, який відбувся у грудні 2019 року, були виконані в повному обсязі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на спільній з російським колегою Сергієм Лавровим пресконференції у Москві 11 серпня.

"Результати останнього саміту в "нормандському форматі" в Парижі не повинні залишитися словами, вони мають бути виконані, до того ж, по всім напрямам", - заявив Маас.

Він зазначив, що треба продовжувати працювати у цьому форматі і добиватися реалізації досягнутих домовленостей, щоб "всі сторони цього конфлікту" внесли свій внесок. Рішення паризького саміту є основою для подальшої роботи, підкреслив дипломат.

Наразі, зазначив німецький міністр, після багатьох безплідних дискусій спостерігаються певні позитивні кроки в ситуації на сході України, зокрема, встановлено перемир’я.

"Припинення вогню тримається, це є позитивним сигналом", - сказав Маас, зауваживши, що їх вже було кілька, однак, всі порушувалися. Він наголосив на важливості створення моніторингових структур для відслідковування того, хто саме порушує режим, щоб мати об’єктивну картину, адже кожна зі сторін завжди обвинувачує іншу в тому, що та почала першою.

Особливо німецьких партнерів радує те, що населення з перемир’ям на Донбасі отримало перепочинок. Але за цим сигналом мають слідувати інші, зокрема, в тому, що стосується розведення сил, розмінування, гуманітарних питань тощо. Позитивним дипломат назвав також те, що СММ ОБСЄ змогла поновити свою роботу, яку суттєво ускладнює пандемія.

У свою чергу Лавров традиційно звинуватив Київ у небажанні виконувати Мінські домовленості та висловив "сподівання, що німецькі і французькі партнери напоумлять Київ".

Як повідомляв Укрінформ, на початку липня ц. р. в Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів держав Нормандського формату, яка тривала 11 годин. Учасник зустрічі від України — керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив журналістам 10 липня, що переговори в Берліні, в яких він брав участь, були "дуже непростими", але нині "Україна домінує в переговорах" і має сильну підтримку її позиції з боку її західних партнерів, Франції і Німеччини. Він також додав, що ці партнери добре оцінюють зусилля України у виконанні домовленостей паризького саміту.

За його словами, на переговорах щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу готується дієвий механізм реального припинення вогню, а також тривають переговори про обмін утримуваними, який, за його словами, може відбутися найближчим часом. Єрмак також наголосив, що Україна має щодо цих місцевих виборів в ОРДЛО свої "червоні лінії", переступати які не має наміру. За його словами, це контроль України за кордоном із Росією, виведення іноземних військ із окупованих територій тощо, які необхідні для того, щоб вибори взагалі відбулися. Єрмак наголосив, що Нормандський саміт мав би відбутися якомога швидше, вже наступними місяцями, і цю необхідність підтвердили учасники берлінських переговорів.