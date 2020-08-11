Маас у Москві: Потрібні структури, які розслідуватимуть порушення "тиші" на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що треба створити спеціальні структури, які будуть розглядати випадки порушення режимів припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це Маас заявив на пресконференції з російським колегою в Москві.

"Що стосується порушень режиму припинення вогню, які ми констатуємо, ми повинні створити структури, щоб розслідувати ці порушення", - сказав Маас.

За його словами, "обидві сторони завжди стверджують, що саме інша сторона порушила". Згадані структури допомогли б "об'єктивно перевіряти, хто дійсно порушує режим припинення вогню".

Глава МЗС ФРН також підкреслив, що режим припинення вогню після безлічі дискусій про реалізацію паризьких рішень (саміту в "нормандському форматі" в грудні 2019 року) - це "важливий сигнал", але за ним "мають бути інші, що стосуються розведення сил і засобів, розмінування, гуманітарних питань".

Перед цим глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "левову частку відповідальності за порушення домовленості про припинення вогню несуть збройні сили України".

Пресконференція Гайко Мааса і глави МЗС РФ Сергія Лаврова проходить у Москві після їх переговорів, що відбулися сьогодні. Далі Маас поїде в Петербург.

Повний і всеосяжний режим припинення вогню на лінії розмежування з ОРДЛО на Донбасі набув чинності з 00.01 27 липня.