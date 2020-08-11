Маас у Москві: Потрібні структури, які розслідуватимуть порушення "тиші" на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це Маас заявив на пресконференції з російським колегою в Москві.
"Що стосується порушень режиму припинення вогню, які ми констатуємо, ми повинні створити структури, щоб розслідувати ці порушення", - сказав Маас.
За його словами, "обидві сторони завжди стверджують, що саме інша сторона порушила". Згадані структури допомогли б "об'єктивно перевіряти, хто дійсно порушує режим припинення вогню".
Глава МЗС ФРН також підкреслив, що режим припинення вогню після безлічі дискусій про реалізацію паризьких рішень (саміту в "нормандському форматі" в грудні 2019 року) - це "важливий сигнал", але за ним "мають бути інші, що стосуються розведення сил і засобів, розмінування, гуманітарних питань".
Перед цим глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "левову частку відповідальності за порушення домовленості про припинення вогню несуть збройні сили України".
Пресконференція Гайко Мааса і глави МЗС РФ Сергія Лаврова проходить у Москві після їх переговорів, що відбулися сьогодні. Далі Маас поїде в Петербург.
Повний і всеосяжний режим припинення вогню на лінії розмежування з ОРДЛО на Донбасі набув чинності з 00.01 27 липня.