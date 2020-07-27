Росія не має шансів повернутися у G7, поки існує проблема Криму і Донбасу - Маас

Німеччина виступає проти повернення Росії у склад G7 до припинення анексії Криму та агресії на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє DW.

Як наголошується, в інтерв'ю газеті Rheinische Post він заявив: «Росія сама може зробити найбільший внесок у те, щоб ці двері відкрилися».

Маас нагадав, що причиною виключення Росії з G8 стала анексія Криму й агресія на сході України.

«Доки у нас немає рішення, я не бачу жодних шансів (для повернення РФ у G7 - ред.)», - підкреслив міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не списала Європа Крим, глава МЗС ФРН заявив: «Ми не можемо просто знизати плечима та взяти до відома, що у 21-му столітті кордони в Європі просто так перекроюються».

«Ми не посилаємо сигналів Москві: коли буде врегульовано питання зі сходом України, тоді буде врегульовано і Крим», - додав глава німецької дипломатії.