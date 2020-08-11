Експерт назвав основне завдання російської окупації територій Грузії та України

Основне завдання окупації Росією Абхазії, Південної Осетії, Донбасу і Криму - створювати з їх територій постійну військову загрозу Тбілісі й Києву.

Таку думку висловив російський незалежний військово-політичний експерт Юрій Федоров у програмі «Насправді: Росія» на телеканалі «ДІМ», передає Укрінформ.

«Що стосується Абхазії - це країна або квазікраїна, російський протекторат, який роздирається, скажімо, корумпованими або просто кримінальними кланами, які борються за владу і за якісь мінімальні ресурси. Те ж саме відбувається на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які майже перетворилися в зруйновані до краю. Перетворилися в якщо не повністю випалене, то в майже випалене поле з точки зору економіки, де вони існують тільки на дотації з російського бюджету», - сказав експерт.

За його словами, російському платникові податків «це коштує досить багато мільярдів доларів».

«Доки були великі нафтові доходи, це було ще якось терпимо для російської економіки. Чим менше стає нафтодоларів, тим важче на плечі російської держави, платника податків, російського суспільства лягає утримання ось цих територій, які насправді потрібні тільки російським військовим. Це перше. Я навіть не хочу якось докладно коментувати, це загалом зрозуміло має бути. Тому що з території Абхазії і Південної Осетії створюється постійна військова загроза Тбілісі. А з окупованих територій Донбасу і Криму створюється постійна військова загроза Україні», - додав Федоров.

Своєю чергою публіцист Тетяна Анікіна розповіла про ситуацію, яка складається в Абхазії і Південній Осетії - таких же так званих «республіках», як «ДНР» і «ЛНР».

«Якщо подивитися на ситуацію стороннім поглядом, то складається враження, що країни живуть бурхливим політичним життям. Один «президент» змінює іншого. Абхазькі майдани йдуть один за іншим. А насправді, що таке відбувається в Абхазії? Кримінальні розбірки - вбивство двох злодіїв у законі, про які дізнається «герой ДНР» і один з найвідоміших командирів «ДНР» - Ахра Авідзба. Ой, напевно, брата вбили. Повертається на батьківщину і, по суті справи, скидає попереднього «президента». Хто вивів народ на вулиці? Кримінальний авторитет і бойовик. З чим? «Я за своїх родичів всіх порву!». Це демократичний процес? Ні, це дія організованого злочинного угруповання. Точно такий же, яким є в «ДНР» командир «П'ятнашки». Уявляєте, хто рулить ситуацією в Абхазії? Керівник бойового підрозділу «ДНР».

Як повідомляв Укрінформ, раніше директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, який виступив як основний доповідач від України під час спільного засідання Форуму зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної Ради ОБСЄ, заявив, що Росія вже тривалий час реалізує масштабну програму інтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей в свій склад і зараз наближається до поворотного моменту, коли вибиратиме один з двох основних сценаріїв для цих територій - «абхазький» або «карабаський».

Збройні сили РФ в серпні 2008 року вторглися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії і Південній Осетії триває і зараз.