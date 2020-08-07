У 2008 році режим РФ отримав можливість сховати гроші на Заході й “прокачати” армію — експерт

Росія постійно і традиційно погрожує своїм сусідам, тому варто готуватися до тривалого протистояння з нею.

Таку думку висловив експерт з питань зовнішньої політики і безпеки, дипломат Олександр Хара під час онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: "Російсько-грузинська війна 08.08.08 - невивчений урок для України і світу".

"Росія на відміну від Заходу є екзистенційною загрозою для демократії і свободи сусідніх держав. Я вже не кажу про колоніальну політику всередині. Тому те, що сталося 2008 року в Грузії - в руслі традиційної російської політики. Проти України агресія сталася 2014 року, але на межі агресії ми були і в 1992-1993 роках, коли була спроба анексії Криму, і в 2003 році, коли Росія намагалася взяти під контроль Керченську протоку. Грузія з самого початку отримала сильний удар і в 90-тих роках, закінчилася окупація 2008 року", - сказав Хара.

На його думку, агресивна поведінка - природний стан Росії. При цьому зовнішні гравці в особі західних політиків демонструють інфантилізм і прагматизм.

"2008 року партнерство і перезавантаження в ім'я модернізації призвели до того, що російський режим зміцнився всередині, репресивний апарат отримав ресурси, клептократичний режим - можливість сховати свої гроші на Заході і відповідно - модернізувати збройні сили", - нагадав експерт.

Водночас, на його думку, агресія Росії проти Грузії показала, що невелика, але реформована армія здатна "дати по зубах" великій, але не реформованій армії. "І це один із висновків, який ми маємо зробити - національна стійкість є ключем, щоб захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив Хара.

Водночас він зауважив, що ні Україна, ні Грузія не мають формальних союзників, вони виходять за межі парасольки захисту ЄС і НАТО. Стратегічні ж відносини зі США не мають того рівня, щоб сподіватися на їхню дієву підтримку. "Тому ми маємо максимально інтегруватися в західні правові, політичні структури безпеки для того, щоб у цей найбільш уразливий з боку Росії проміжок часу не потрапили під ескалацію насильства, як це відбувається зараз на Донбасі, або ж повзучу анексію, як на окупованих територіях Грузії", - вважає експерт.

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На його думку, всі конфлікти останнього часу були цілком прогнозованими, а агресивна сутність російського режиму не була належним чином усвідомлена, "Захід же в цілому, хоча й продовжує політичний і санкційний тиск, намагається знайти якийсь особливий спосіб співіснування з путінською Росією", - зазначив Хара.

"Ми маємо готуватися "грати надовго". 2008-ий, 14-ий, 20-ий роки - це лише епізоди в існуванні з великим, агресивним сусідом, який має великі плани на нас", - вважає експерт.

Як повідомлялося, у серпні 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі.

Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії.