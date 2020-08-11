ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів

У ніч на вівторок, 11 серпня, під час другого засідання Центральна виборча комісія України утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"Розглянувши відповідні подання місцевих організацій політичних партій, з огляду на результати проведеного жеребкування і відповідні відхилення, Комісія утворила і сформувала склад 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій у межах 24 областей України.

Таким чином, у встановлений законом термін Комісією сформовано 22 обласних, 119 районних, 381 міську та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК.

ЦВК відзначили, що найближчим часом сформований склад територіальних виборчих комісій буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Окрім того, на засіданні 8 серпня ЦВК визначила територіальні громади на Донеччині та Луганщині, де неможливо провести у жовтні 2020 року місцеві вибори. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.