ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів і голів різних рівнів

Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила на 25 жовтня ибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Рішення прийняте Комісією на підставі Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року “Про утворення та ліквідацію районів”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад", - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що ЦВК також врахувала інформацію щодо переліку місцевих рад, надану Міністерством розвитку громад та територій листом від 6 серпня 2020 року відповідно до постанови ЦВК від 28 липня 2020 року № 148 “Про форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу”.

З повним переліком призначених перших виборів невдовзі можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті ЦВК, зазначають у Центрвиборчкомі.

ЦВК також затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.