МЗС України і Саудівської Аравії в онлайн-режимі поновлять політичні консультації

Глави МЗС України і Саудівської Аравії Дмитро Кулеба і Файсал бін Фархан Аль Сауд домовилися відновити в онлайн-режимі політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами обох країн.

Як передає Укрінформ з посиланням на преслужбу МЗС, про це йшлося під час телефонної розмови дипломатів.

«Дмитро Кулеба запропонував вперше за 11 років відновити в онлайн-режимі політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами України та Королівства Саудівська Аравія. Принц Файсал бін Фархан Аль Сауд позитивно сприйняв пропозицію і погодився розпочати підготовку до консультацій», - йдеться у повідомленні.

Сторони приділили особливу увагу темі розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Саудівською Аравією. На думку принца Файсала бін Фархана Аль Сауда, економічна взаємодія Саудівської Аравії з Україною має великий потенціал.

Співрозмовники зробили окремий акцент на очікуваних позитивних наслідках запровадженого для підданих Саудівської Аравії безвізового режиму при відвідуванні України для розширення ділових, культурних та міжлюдських зв’язків між двома дружніми країнами. Вони також обговорили можливі кроки щодо подальшого спрощення процедури в’їзду до Королівства для окремих категорій громадян України.

Читайте також: Посольство США в Україні поновило надання студентських віз

Керівник зовнішньополітичного відомства Саудівської Аравії також схвально відгукнувся на запрошення глави МЗС України відвідати нашу державу з візитом.

Кулеба також підтвердив запрошення Президента України Володимира Зеленського Його Величності Королю Салману бін Абдульазізу та Його Високості Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману відвідати Україну та отримав запевнення, що пропозиція буде розглянута після зняття чинних карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, загальний обсяг торгівлі України з Королівством Саудівська Аравія у 2019 році становив майже 920 млн дол. США.

З 28 вересня 2019 року уряд Королівства запровадив багаторазові туристичні візи для громадян 49 країн, серед яких і Україна. З 1 серпня 2020 року Україна запровадила безвізовий режим в’їзду для підданих Королівства Саудівська Аравія.