Посольство США в Україні поновило надання студентських віз

Посольство США в Україні відновило надання студентських віз, обмеження у видачі решти типів в’їзних віз наразі залишаються чинними.

Як передає Укрінформ, про це диппредставництво повідомило у Фейсбуці.

«Посольство США в Україні відновило надання неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі - лише для студентів. Будь ласка, завітайте на www.ustraveldocs.com, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи. Ми поновимо надання послуг з отримання інших типів віз, щойно у нас з’явиться така можливість», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 червня Президент Трамп підписав декларацію, яка призупиняє в’їзд до Сполучених Штатів деяких категорій іммігрантів та неіммігрантів, котрі становлять ризик для ринку праці США внаслідок масового поширення коронавірусної інфекції. Нові обмеження, які накладені Декларацією, є чинними з 12:01 середи, 24 червня (за Східним літнім часом), і закінчуються 31 грудня, 2020 року, якщо не будуть продовжені Президентом. Громадяни США, постійні мешканці США та іноземці, які перебувають або перебували на території Сполучених Штатів, або особи, які мають дійсні неімміграційні та імміграційні візи на момент дії Декларації, під її дію не підпадають.