Надання безвізу Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами – МЗС

Рішення про надання безвізового режиму в’їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими державами.

У цьому запевнили у Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Формування та реалізація візової політики, у тому числі запровадження візового/безвізового режиму для громадян іноземних країн є суверенним правом кожної держави. ...Не вбачається жодного взаємозвʼязку між вказаним рішенням України та політикою інших країн стосовно КНР. Відповідно, дане рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

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Відповідним указом № 295/2020 передбачено запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

21 липня Помпео під час візиту до Європи заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, та звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів.