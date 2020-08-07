Українці, які застрягли в Румунії, мають залишити країну до 12 серпня – посольство
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу диппредставництва.
«Шановні громадяни України. Звертаємо вашу увагу, що термін, впродовж якого зберігається право перебування іноземців, котрі не змогли залишити територію Румунії в умовах пандемії COVID-19, і коли не будуть застосовуватися санкції чи обмежувальні заходи, – до 12 серпня 2020 р.», - йдеться у повідомленні.
У Посольстві послалися на розпорядження уряду Румунії, згідно з яким право на перебування іноземців на території країни, надане в'їзними візами в Румунію, зберігається впродовж 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану.
Як повідомлялося раніше, з 27 липня Румунія входить до списку країн зі значним поширенням випадків COVID-19 («червона зона»).
У зв’язку з цим у разі в’їзду в Україну після перебування у Румунії громадянам необхідно перебувати 14 днів на ізоляції за задекларованою адресою (можливо тільки за наявності встановленого на мобільний пристрій електронного додатка «Дій вдома») або обсервації у спеціальних закладах.
Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS