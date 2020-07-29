Румунія та Польща видали додаткові дозволи для українських перевізників

Міністерство транспорту, інфраструктури та зв’язку Румунії передало 8 000 бланків додаткових дозволів для українських автоперевізників на 2020 рік, які найближчим часом будуть доступні для оформлення українським перевізникам в пунктах видачі дозволів.

Про це поінформував міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляється на Урядовому порталі.

"З 8 000 дозволів українські перевізники матимуть 3 000 дозволів для двосторонніх та транзитних перевезень та 5 000 дозволів для транзитних перевезень", - йдеться у повідомленні.

За словами Криклія, у надзвичайно короткі терміни дозволи було доставлено з Бухареста до Києва.

Також станом на 28 липня 4 711 додаткових дозволів Республіки Польща було доставлено до Посольства України у Варшаві, які найближчим часом вже будуть в Україні, сказав міністр.

Із них: універсальних дозволів Євро-3 виділено 2 817, універсальних дозволів Євро-4 – 452 та універсальних дозволи Євро-5 - 1 442.

Криклій наголосив, що саме лібералізація міжнародних вантажних автомобільних перевезень та забезпечення українських перевізників достатньою кількістю дозволів є пріоритетом відомства.