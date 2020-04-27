Вантажні автоперевезення: Криклій каже, що Туреччина послабила обмеження
Укрінформ
Туреччина спростила обмежувальні заходи щодо міжнародних вантажних автомобільних перевезень.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.
"Туреччина спростила обмежувальні заходи щодо міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Тепер водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину", - зазначив міністр.
За словами Криклія, перевізникам надається 72 години, щоб завершити перевезення і здійснити розвантаження.
Він додав, що пріоритет на митних пунктах — перевезення продуктів харчування, ліків і медичного вантажу.