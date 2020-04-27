В Україні запровадять електронну товарно-транспортну накладну

Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації розпочинають реалізацію проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної.

Про це Мінцифри повідомляє у Telegram-каналі.

"Мінінфраструктури спільно з Мінцифрою розпочинає реалізацію пілотного проєкту з впровадження в Україні електронної товарно-транспортної накладної", — йдеться в повідомленні.

У Мінцифри уточнили, що компанії зможуть швидко, без додаткової паперової тяганини та застосування спеціального програмного забезпечення, використовувати переваги е-ТТН завдяки API (прикладний програмний інтерфейс, коли одна комп’ютерна програма може взаємодіяти з іншою). Для реалізації проєкту вже прийнята необхідна нормативна база.

Зазначається також, що Україна планує приєднатися до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну. Проєкт відповідного закону, розроблений за ініціативи Міністерства інфраструктури, вже внесено до парламенту.

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Як повідомлялося, 27 грудня міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації транспортного порталу електронних послуг заявив, що у Міністерстві інфраструктури працюють над впровадженням цифрових дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом.