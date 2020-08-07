Закон щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки опублікували у “Голосі України”

Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України” опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Як передає Укрінформ, текст документа оприлюднено на сайті видання.

Закон вдосконалює правові засади діяльності СЗР як суб’єкта розвідувального співтовариства та сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави. У законі врегульовані питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури.

Закон більш чітко визначає правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, що входить до складу сектору безпеки й оборони України. Унормовано, відповідно до Конституції України, питання керівництва, призначення та звільнення з посад голови, першого заступника і заступників голови СЗР. Крім того, у законі визначено загальну структуру СЗР, врегульовано питання утворення територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим документом.

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Закон набере чинності одночасно з набранням чинності закону "Про розвідку".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України”. Голова ВР підписав його 23 липня, а Президент — 6 серпня.