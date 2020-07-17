ВР внесла зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки

ВР внесла зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки

Укрінформ
Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності СЗР.

Відповідне рішення підтримали 244 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час підготовки законопроєкту № 2414-д до другого читання до профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки надійшло 25 пропозицій, з яких 2 враховані редакційно, 1 – частково, 22 – відхилені. 

Ухвалений закон сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави та вдосконалює правові засади діяльності СЗР як суб’єкта розвідувального співтовариства. У законі врегульовані питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури.

Більш чітко визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, що входить до складу сектору безпеки і оборони України. Унормовано, відповідно до Конституції України, питання керівництва, призначення та звільнення з посад голови, першого заступника і заступників голови СЗР. Крім того, у законі визначено загальну структуру СЗР, врегульовано питання утворення територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим документом.

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Закон набере чинності одночасно з набранням чинності закону "Про розвідку".

Як повідомлялося,16 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні цей законопроєкт. Відповідне рішення тоді підтримали 273 народні депутати.

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