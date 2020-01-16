Зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки пройшли перше читання в Раді

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

Відповідне рішення підтримали 273 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується викласти у новій редакції і врегулювати питання правового статусу Служби зовнішньої розвідки України, керівництва, її діяльності та загальної структури. Метою розроблення даного законопроєкту є вдосконалення правових засад діяльності Служби зовнішньої розвідки як суб'єкта розвідувального співтовариства", - зазначила заступник голови Комітету питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Депутат зауважила, що в доопрацьованому законопроєкті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

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"Більш чітко визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, що входить до складу сектору безпеки і оборони України. Унормовано, відповідно до Конституції України, питання керівництва, а також призначення та звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови Служби зовнішньої розвідки України", - розповіла Безугла.

Вона додала, що у законопроєкті визначено загальну структуру СЗР та врегульовано питання утворення територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом закону.