ОП вітає призначення Буданова начальником ГУ розвідки Міноборони

В Офісі Президента вітають призначення Кирила Буданова на посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони та відзначають, що зміна керівництва цього органу пов'язана з необхідністю впровадження сучасних підходів і поглядів на розв'язання безпекових питань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Офіс Президента дякує Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Він проявив свою високу ефективність та професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні. Водночас Офіс Президента вітає призначення Кирила Буданова на цю посаду”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зміна начальника Головного управління розвідки Міноборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на розв'язання безпекових питань.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Іншим указом глава держави призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 4 квітня 2019 року на вулиці Вільямса в Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda. За даними правоохоронців, вибухівка здетонувала під час закладення, підривник зазнав тяжких поранень (йому відірвало кисть), згодом він помер у лікарні.

Автомобіль належав службовцю Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

Спецслужба заявила, що вважає організатором операцій проти українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії генерала Дмитра Мінаєва. Повідомлялося, що українські силовики затримали сімох осіб зі складу групи спецслужб Росії та ще одного громадянина України, який сприяв цій групі.

30 квітня 2020 року Голосіївський райсуд Києва визнав двох росіян винними у замаху на вчинення теракту - підриву автомобіля українського розвідника - і засудив їх до 7 і 8 років позбавлення волі.