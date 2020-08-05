ЦВК надіслала уряду пропозиції щодо запобігання поширенню COVID-19 на місцевих виборів

Центральна виборча комісія надіслала Кабінету міністрів пропозиції щодо запобігання поширенню COVID-19 під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт ЦВК.

Як зазначається, з метою належної підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у Центральній виборчій комісії розроблено низку рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Для цього в Комісії була створена робоча група, до складу якої входять, зокрема, народні депутати, представники Ради національної безпеки і оборони, Міністерства охорони здоровʼя, Національної служби здоровʼя, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби, а також представники міжнародних організацій.

Під час засідання, яке відбулося 4 серпня, Комісія схвалила та надіслала Кабінету міністрів напрацьовані робочою групою пропозиції.

Вони містять широкий спектр загальних вимог щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів. Зокрема, під час проведення голосування виборців на виборчих дільницях, у закладах охорони здоров’я, на самоізоляції та під час проведення передвиборної агітації. А також – перелік протиепідемічних заходів, що мають бути здійснені органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення організації та проведення виборів.

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Ознайомитися із пропозиціями можна на офіційному вебсайті Комісії у додатку до відповідної постанови.

Відповідні заходи та рекомендації було доручено розробити Кабінету міністрів спільно з Центральною виборчою комісією одним із пунктів Постанови Верховної Ради про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.