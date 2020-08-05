Білорусь не покликала Росію спостерігати за виборами президента

Центральна виборча комісія Росії не отримувала офіційного запрошення від білоруського виборчкому для участі в спостереженні за виборами президента Білорусі, тому не відправлятиме туди своїх представників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на голову російського ЦВК Еллу Памфілову.

«По-перше, ЦВК Росії не отримувала традиційного офіційного запрошення з боку своїх білоруських колег, яке завчасно надсилається згідно з наявною двосторонньою угодою про співпрацю від 4 червня 1998 року», - сказала Памфілова.

За її словами, російські спостерігачі, які зазвичай входять до складу місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, «цього року також не мають можливості прибути до Білорусі у зв'язку з тим, що БДІПЛ отримало відповідне офіційне запрошення білоруської сторони з великим запізненням».

Памфілова назвала ще одну причину, через яку в Білорусь не поїдуть представники ЦВК РФ. Це зроблено, «беручи до уваги, м'яко кажучи, вельми специфічне ставлення керівництва Білорусі до коронавірусної пандемії». «Я, як керівник Центральної виборчої комісії Росії, не маю права ставити під загрозу здоров'я та особисту безпеку своїх колег», - заявляє голова ЦВК Росії.

Як повідомлялося, основний день голосування на виборах президента Білорусі заплановано на 9 серпня (дострокове голосування проходить з 4 по 8 серпня). Єдиний з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, якого зареєстрували на вибори - Світлана Тіхановська. Лукашенко керує країною з 1994 року.