Боротьба з COVID-19: скільки і на що витратили грошей

У липні витрачено 1,3 млрд грн на придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом, згідно з даними Державної казначейської служби, станом на 30 липня 2020 року, за рахунок бюджетів усіх рівнів на придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 за процедурою закупівель, передбачених постановою КМУ №225, здійснено платежів на суму 4,5 млрд грн: 1,7 млрд грн з держбюджету та 2,8 млрд грн з місцевих бюджетів. За липень витрачено 1,3 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.