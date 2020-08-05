Таран запросив британців взяти участь у навчаннях "Об’єднані зусилля-2020"

Надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та подальші кроки за цим напрямом обговорили на зустрічі 4 серпня міністр оборони Андрій Таран і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сторони обговорили стан та перспективи розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, безпекову ситуацію на сході України, сприяння Великої Британії у відновленні спроможностей ВМС ЗСУ, стан та перспективи створення та діяльності Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони, надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та подальші кроки за цим напрямом", - йдеться у повідомленні.

Сіммонс підтвердила незмінність політики Великої Британії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, відзначила успіхи на шляху проведення реформи оборонного відомства та висловила запевнення стосовно підтримки України в її прагненні зміцнювати обороноздатність держави, переймати євроатлантичні підходи, стандарти та впроваджувати їх у Збройних Силах.

Міністр оборони подякував британським партнерам за сприяння у підготовці українських підрозділів у складі операції ORBITAL, а також запросив британську сторону взяти активну участь у навчаннях "Об’єднані зусилля -2020" наприкінці вересня 2020 року.

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Таран та Сіммонс домовилися продовжувати взаємовигідну співпрацю у сфері безпеки та оборони задля підвищення бойового потенціалу ЗСУ, забезпечення стабільності в регіоні, покращення взаємосумісності зі збройними силами країн-членів НАТО.

Фото: Міноборони