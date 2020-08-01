Головною загрозою для України є путінський режим – глава Служби зовнішньої розвідки

За оцінками Служби зовнішньої розвідки, головною загрозою для України є Російська Федерація і її політичний режим.

Про це голова СЗР Валерій Кондратюк написав у своїй статті для ZN.UA, повідомляє Укрінформ.

«Стратегічні цілі політичного режиму Росії… залишаються незмінними: повернення України в зону свого найповнішого впливу, ліквідація її національної ідентичності і незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави», - зазначив Кондратюк.

Автор констатує, що «кремлівська влада ніколи не прийме існування незалежної, унітарної та орієнтованої на Захід України, отже продовжуватиме вести проти Української держави гібридну війну».

Росія планує продовжувати розхитувати українську державність, використовуючи для цього різні інструменти.

За даними розвідки, з наближенням місцевих виборів в Україні Росія знову повернеться до практики активного тиску і провокацій. Їхньою метою буде не тільки посіяти хаос і підірвати довіру населення до державних інститутів, а й сформувати на Заході думку, що Україна -failed state, і, отже, зробити співпрацю з Україною токсичню для західних лідерів.

Одним з елементів цього плану є насадження ідеї федералізації України як нібито єдиної реальної можливості вирішення конфлікту мирним політичним шляхом. Наступна частина кремлівського плану – розпад України на дрібні частини і поглинання «русским миром».

«Ключове в цій стратегії — проведення виборів в ОРДЛО. РФ наполягає на проведенні виборів на тимчасово окупованих територіях без відновлення контролю з української сторони над відповідною ділянкою україно-російського кордону і виведення всіх збройних підрозділів, підконтрольних Москві», - пише голова СЗР.

Розвідка прогнозує, що незважаючи на готовність України до процесу мирного врегулювання, в найближчій і середньостроковій перспективі уздовж лінії розмежування зберігатиметься висока ймовірність ворожих провокацій. Окупаційні формування вже отримали від своїх кураторів з Росії вказівку використовувати домовленості про припинення вогню для провокацій і пошуку шляхів компрометації України як сторони, що порушила їх першою.