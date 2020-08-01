Головною загрозою для України є путінський режим – глава Служби зовнішньої розвідки

Головною загрозою для України є путінський режим – глава Служби зовнішньої розвідки

Укрінформ
За оцінками Служби зовнішньої розвідки, головною загрозою для України є Російська Федерація і її політичний режим.

Про це голова СЗР Валерій Кондратюк написав у своїй статті для ZN.UA, повідомляє Укрінформ.

«Стратегічні цілі політичного режиму Росії… залишаються незмінними: повернення України в зону свого найповнішого впливу, ліквідація її національної ідентичності і незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави», - зазначив Кондратюк.

Автор констатує, що «кремлівська влада ніколи не прийме існування незалежної, унітарної та орієнтованої на Захід України, отже продовжуватиме вести проти Української держави гібридну війну».

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Росія планує продовжувати розхитувати українську державність, використовуючи для цього різні інструменти.

За даними розвідки, з наближенням місцевих виборів в Україні Росія знову повернеться до практики активного тиску і провокацій. Їхньою метою буде не тільки посіяти хаос і підірвати довіру населення до державних інститутів, а й сформувати на Заході думку, що Україна -failed state, і, отже, зробити співпрацю з Україною токсичню для західних лідерів.

Одним з елементів цього плану є насадження ідеї федералізації України як нібито єдиної реальної можливості вирішення конфлікту мирним політичним шляхом. Наступна частина кремлівського плану – розпад України на дрібні частини і поглинання «русским миром».

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«Ключове в цій стратегії — проведення виборів в ОРДЛО. РФ наполягає на проведенні виборів на тимчасово окупованих територіях без відновлення контролю з української сторони над відповідною ділянкою україно-російського кордону і виведення всіх збройних підрозділів, підконтрольних Москві», - пише голова СЗР.

Розвідка прогнозує, що незважаючи на готовність України до процесу мирного врегулювання, в найближчій і середньостроковій перспективі уздовж лінії розмежування зберігатиметься висока ймовірність ворожих провокацій. Окупаційні формування вже отримали від своїх кураторів з Росії вказівку використовувати домовленості про припинення вогню для провокацій і пошуку шляхів компрометації України як сторони, що порушила їх першою.

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