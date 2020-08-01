РФ намагається розв'язати в Україні "війну всіх проти всіх" - голова Служби зовнішньої розвідки

Російські спецслужби проводять в Україні спеціальні операції, спрямовані на створення додаткових конфліктів, роз'єднання і поляризацію українського суспільства, підрив основ державності.

Як повідомляє Укрінформ, про це глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк написав у своїй статті для ZN.UA.

«Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію «штучності української ідентичності й держави». Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України «київській владі», яка нібито зрадила передвиборчі обіцянки щодо довгоочікуваного миру на Донбасі», - зазначає автор.

«Політична мета РФ — дестабілізувати суспільно-політичне життя до такого рівня, щоб Кремль зміг порушити питання необхідності «гуманітарної допомоги» і перекрити кисень Україні «братніми» обіймами. Фактично йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави «війни всіх проти всіх» та проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави в середньостроковій перспективі», - додає голова СЗР.

Найчастіше своєрідними «фірмовими інструментами» стають провокації, використання агентури впливу, терор та політичні вбивства. Як приклади в Україні він навів вбивства розвідника Максима Шаповала та російського політика Дениса Вороненкова в Києві, контррозвідника Олександра Хараберюша в Маріуполі тощо. Останніми прикладами за межами України стали події у Німеччині й Австрії - вбивства російських політемігрантів Зелімхана Хангошвілі в Берліні та Маміхана Умарова на околиці Відня.