“Євросолідарність” вимагає терміново зібрати Раду через погіршення ситуації з COVID-19

Політична партія “Європейська солідарність” вимагає від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради через погіршення епідемічної ситуації.

Відповідну вимогу оприлюднив співголова парламентської фракції “Європейська солідарність” Артур Герасимов у п’ятницю на брифінгу, відеозапис якого поширила пресслужба політсили у Facebook.

“Європейська солідарність" вимагає від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні. Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як “велюри” та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання”, - сказав Герасимов.

Також, на думку політика, Кабінет Міністрів має пояснити, як виправлятиме ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров’я, який, за словами Герасимова, “перетворився на прессекретаря пандемії”.

“Що стосується депутатів — вони зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу всіх наших медиків. Від початку епідемії коронавірусу, нагадаю, вже захворіли 8654 медпрацівники. З областей надходить дуже тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19”, - сказав Герасимов.

Нардеп також зазначив, що Кабінет Міністрів та Офіс Президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

“Бо замість допомоги медичній системі у Зеленського взяли курс на “освоєння” коштів спеціального фонду через так зване велике будівництво доріг. Нагадаю, що згідно з журналістськими розслідуваннями, на окремих ділянках вартість кілометру вже зросла втричі порівняно з попередніми роками”, - сказав Герасимов.

Крім того, у “Європейській солідарності” наполягають, щоб парламент створив тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат із спеціального антикоронавірусного фонду.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія на пресконференції 21 липня не виключив можливості проведення позачергової сесії Верховної Ради 24 серпня на День Незалежності.