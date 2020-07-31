Дотримання Росією перемир'я дозволить перейти до інших пунктів Паризького саміту - Кулеба

Україна дотримується умов припинення вогню на Донбасі, якщо це робитиме й Росія, можна буде переходити до виконання інших пунктів домовленостей лідерів “нормандського формату” на грудневому саміті в Парижі.

Про це зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тепер усе в руках російської сторони. Україна вжила і вживає всіх заходів для дотримання виконання досягнутих домовленостей. Якщо Росія так само дотримуватиметься про що домовилися, то припинення вогню буде сталим, воно дозволить перейти до виконання інших пунктів, щодо яких лідери домовилися на саміті в Парижі”, - сказав Кулеба.

За його словами, прогрес із виконання “Паризьких домовленостей” дозволить перейти до організації зустрічі лідерів “нормандського формату” у Берліні, “щоб зробити новий крок на шляху до мирного врегулювання”.

“Україна зацікавлена у цій зустрічі і працює дуже активно над її організацією. Ми бачимо, якщо чесно, що наша активна наступальна позиція трішки викликає різну реакцію в Російській Федерації, але ми не відступимо від свого, ми будемо активними, ми будемо наступальними, тому що це наша країна, наша земля і ми маємо принести на неї мир і вивести з неї окупаційні сили Російської Федерації”, - додав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Проте окупанти порушили режим тиші, здійснивши 28 липня постріл з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми, а 29 липня один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріли неприцільні і провокативні.

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.