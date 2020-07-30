Держдеп планує призначити заміну Волкеру на українському напрямі - Помпео

Державний департамент США зараз шукає ефективного кандидата на посаду спеціального представника Сполучених Штатів у справах України, яку до минулої осені обіймав Курт Волкер.

Про це у четвер поінформував державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у Сенаті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Важливо мати затвердженого посла на цій посаді", - заявив Помпео у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана щодо планів призначення спецпредставника США з українського питання.

При цьому глава Держдепу додав, що в адміністрації досі вважають "справжньою втратою" те, що посол Волкер пішов з посади.

"Робота, яку він (Курт Волкер – ред.) робив, була важливою для загальних зусиль Державного департаменту в регіоні, і ми сподіваємося призначити на цю посаду правильну кандидатуру, щоби ми могли докласти максимум зусиль для допомоги українському народові підтримувати демократію", - підкреслив Помпео.

Водночас держсекретар США висловив тверду позицію, що адміністрація в Вашингтоні "підтримує збільшення летальної допомоги" для України.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня минулого року, після появи скарги доповідача щодо спроб адміністрації Дональда Трампа заморозити допомогу для України в обмін на розслідування проти Джо Байдена, Курт Волкер подав у відставку. Пізніше у американських ЗМІ з'явилася інформація, що посада спецпредставника США у справах України взагалі може бути ліквідована рішенням Білого дому.