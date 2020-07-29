Зеленський проводить консультації щодо кандидатури на посаду очільника ТКГ
Про це повідомляє Офіс Президента України у Facebook.
"Президент України проводить низку консультацій. Як завжди, він дуже ретельно підходить до вибору кандидатури на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі. Глава держави вже заявив, що від цього залежить суверенітет нашої країни. Тому Президент цікавиться думкою різних експертів, порівнює позиції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що конкретну пропозицію глава держави зробить кандидату, який найкраще відповідатиме всім вимогам.
В ОП наголошують, що роль глави української делегації в ТКГ надзвичайно важлива, адже починається новий організаційний етап, який передбачає забезпечення сталого перемир'я та спроби переформатувати й посилити наші переговорні позиції в межах Мінського формату.
Як повідомлялося, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.
28 липня цього року стало відомо, що Кучма залишає посаду керівника української делегації в ТКГ.