Зеленський проводить консультації щодо кандидатури на посаду очільника ТКГ

Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо кандидатури керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Офіс Президента України у Facebook.

"Президент України проводить низку консультацій. Як завжди, він дуже ретельно підходить до вибору кандидатури на посаду керівника української делегації в Тристоронній контактній групі. Глава держави вже заявив, що від цього залежить суверенітет нашої країни. Тому Президент цікавиться думкою різних експертів, порівнює позиції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкретну пропозицію глава держави зробить кандидату, який найкраще відповідатиме всім вимогам.

В ОП наголошують, що роль глави української делегації в ТКГ надзвичайно важлива, адже починається новий організаційний етап, який передбачає забезпечення сталого перемир'я та спроби переформатувати й посилити наші переговорні позиції в межах Мінського формату.

Як повідомлялося, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

28 липня цього року стало відомо, що Кучма залишає посаду керівника української делегації в ТКГ.