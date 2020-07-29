Кабмін змінив свій регламент — Немчінов
Укрінформ
Кабінет міністрів ухвалив зміни до регламенту роботи уряду.
Таке рішення було схвалене на засіданні уряду 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це дуже важливий крок задля забезпечення прозорості діяльності уряду в частині співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України та її органами, покращення координації роботи уряду та парламенту», - прокоментував це рішення міністр КМУ Олег Немчінов у своєму Тelegram-каналі.
За його словами, зміни стосуються впровадження сучасних електронних форм взаємодії та створення ефективної інформаційної комунікації між учасниками законодавчого процесу.