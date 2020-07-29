Кабмін змінив свій регламент — Немчінов

Кабінет міністрів ухвалив зміни до регламенту роботи уряду.

Таке рішення було схвалене на засіданні уряду 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дуже важливий крок задля забезпечення прозорості діяльності уряду в частині співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України та її органами, покращення координації роботи уряду та парламенту», - прокоментував це рішення міністр КМУ Олег Немчінов у своєму Тelegram-каналі.

За його словами, зміни стосуються впровадження сучасних електронних форм взаємодії та створення ефективної інформаційної комунікації між учасниками законодавчого процесу.