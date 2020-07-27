У МЗС обговорили роботу Червоного Хреста у Криму та на Донбасі
Про це повідомляє преслужба МЗС.
"Еміне Джапарова висловила вдячність за підтримку гуманітарних зусиль України та підтвердила готовність української сторони і надалі надавати Комітету необхідного сприяння у допомозі постраждалому населенню на Донбасі. Окремо була відзначена важлива роль Комітету у забезпеченні дотримання Російською Федерацією як окупаційною владою норм міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму, де продовжуються системні порушення, зокрема обмеження свободи пересування громадян України", - йдеться в повідомленні.
Йшлося також про питання, пов’язані із запланованим візитом в Україну президента Комітету Петера Маурера, доступом до осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях, пошуку зниклих безвісти.
Гуманітарна операція на Донбасі є восьмою за обсягами операцією Комітету у світі. Впродовж 2014-2019 рр. на цілі гуманітарної допомоги в Україні Комітет витратив понад 260 млн доларів США. У 2020 р. з цією метою Комітет планує мобілізувати майже 73 млн доларів.
Фото: МЗС