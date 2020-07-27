Польща розраховує, що перемир’я на Донбасі буде дієвим

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив сподівання, що останні домовленості про припинення вогню на Донбасі будуть дотримані, та запевнив у підтримці територіальної цілісності й незалежності України.

Про це він заявив під час спільної з главою українського МЗС Дмитром Кулебою пресконференції у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я висловив сподівання, що останні домовленості про припинення вогню на лінії зіткнення, зроблені під час зустрічі ТКГ, будуть дотримуватися", - сказав Чапутович.

Водночас він підкреслив, що Польща наполягає: вирішення конфлікту на сході України має бути мирним і дипломатичним.

Глава польського МЗС запевнив, що Польща, як і завжди, неодмінно підтримуватиме територіальну цілісність і незалежність України в міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося, 27-28 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Польщі.