Польща розраховує, що перемир’я на Донбасі буде дієвим

Польща розраховує, що перемир’я на Донбасі буде дієвим

Укрінформ
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив сподівання, що останні домовленості про припинення вогню на Донбасі будуть дотримані, та запевнив у підтримці територіальної цілісності й незалежності України.

Про це він заявив під час спільної з главою українського МЗС Дмитром Кулебою пресконференції у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я висловив сподівання, що останні домовленості про припинення вогню на лінії зіткнення, зроблені під час зустрічі ТКГ, будуть дотримуватися", - сказав Чапутович.

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Водночас він підкреслив, що Польща наполягає: вирішення конфлікту на сході України має бути мирним і дипломатичним.

Глава польського МЗС запевнив, що Польща, як і завжди, неодмінно підтримуватиме територіальну цілісність і незалежність України в міжнародно визнаних кордонах.

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Як повідомлялося, 27-28 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Польщі.

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