РФ має виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі - посол Британії

РФ має виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі - посол Британії

Укрінформ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сподівається, що Росія виконає домовленості про повне перемир'я на Донбасі.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter.

«Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства», - зазначила дипломат.

При цьому Сіммонс підкреслила, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

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Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

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