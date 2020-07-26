РФ має виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі - посол Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сподівається, що Росія виконає домовленості про повне перемир'я на Донбасі.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter.

«Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства», - зазначила дипломат.

Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства. РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020

При цьому Сіммонс підкреслила, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.