Стефанішина: Комісію зі співпраці у Пекіні важливо провести до кінця року

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається на проведення у Пекіні до кінця цього року засідання Комісії щодо співпраці України та Китаю.

Про це вона повідомила під час зустрічі з послом Китаю в Україні Фань Сяньжунем, інформує служба віцепрем’єра.

“Ми надаємо великого значення поглибленню стратегічного партнерства між нашими країнами і сподіваємося на швидке подолання пандемії COVID-19. Це дозволить провести у Пекіні цього року 4-те засідання Комісії зі співробітництва між Урядами України і Китаю”, - підкреслила Стефанішина.

Урядовець додала, що не випадково українську частину цієї Комісії очолює саме віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

“Україна є важливим логістичним містком, який поєднує транспортні шляхи з Китаю до ЄС. Можливості для торгівлі та інвестицій в Україну з Китаю стають ще більш привабливими, з огляду на залучення України до ініціативи КНР “Один пояс, один шлях” - наголосила Стефанішина.

Вона також додала, що зростання обсягів двосторонньої торгівлі Україна-Китай є важливим сигналом про спільний інтерес бізнесу і нові перспективи для розвитку торговельно-економічних взаємин.

“Україна має потужний експортний потенціал, і ми готові задовольнити зростаючий попит Китаю у високоякісних продуктах харчування та української сільгосппродукції, зокрема борошна, яблук, свіжої черешні, курятини, риби та бобових”, - підкреслила віцепрем'єр.

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Стефанішина зауважила, що виключно важливим для посилення бізнес і культурно-гуманітарної взаємодії Україна-Китай є відновлення прямого регулярного авіасполучення між Києвом і Пекіном. А також подякувала Китаю за всебічну підтримку та допомогу Україні під час боротьби з коронакризою, включаючи гуманітарну, експертну допомогу та іншу підтримку.

Комісія зі співробітництва України та КРН працює на підставі угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки. У рамках Комісії створено 7 галузевих підкомісій та робоча група з питань інвестицій. Комісія має проводити засідання 1 раз на два роки, підкомісії – 1 раз на два роки або кожен рік.

Головою української частини Комісії є віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, китайської – віцепрем’єр-міністр Державної Ради КНР Лю Хе.