Зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №2414-д, опублікованій на сайті парламенту.

Ухвалений закон сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави та вдосконалює правові засади діяльності СЗР як суб’єкта розвідувального співтовариства. У законі врегульовані питання правового статусу СЗР, керівництва її діяльністю та загальної структури.

Більш чітко визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, що входить до складу сектору безпеки і оборони України. Унормовано, відповідно до Конституції України, питання керівництва, призначення та звільнення з посад голови, першого заступника і заступників голови СЗР. Крім того, у законі визначено загальну структуру СЗР, врегульовано питання утворення територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим документом.

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Закон набуде чинності одночасно з набранням чинності закону "Про розвідку", проєкт якого депутати 21 липня відправили на доопрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, Рада 17 липня внесла зміни до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності СЗР.

Фото: Офіс Президента