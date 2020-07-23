Резніков розповів про головний прорив України в ТКГ

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, що головним проривом, якого вдалося досягти українській делегації в Тристоронній контактній групі, стало повернення під час переговорів до безпекових пріоритетів.

Про це він заявив 23 липня під час підходу до ЗМІ із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в ході огляду пішохідного мосту через річку Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ «Станиця Луганська», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Те, що вдалося нам зробити, і в цьому якраз і є прорив... Тому що це справді є проривом, бо до цього існував наратив, що спочатку політичні домовленості, а потім — усе інше. Так, принаймні, домінувала Російська Федерація в попередніх перемовинах. Ми повернулися до пріоритету: безпекові умови — в першу чергу. Це перший пункт комплексу заходів Мінських угод. Спочатку безпека, спочатку режим тиші, припинення вогню, а потім — решта. От у цьому головна новина,” — зауважив перший заступник глави української делегації в ТКГ.

Водночас Резніков підкреслив, що лише рік тому Україні вдалося домогтися іншого наративу під час переговорного процесу у Мінську та включити до складу вітчизняної делегації представників Донбасу.

“Я би хотів зробити акцент: останніх декілька років після того, як почали будити Мінськ, бо в 2016 році, вибачте, він заснув, і лише рік тому українська делегація почала домагатися іншого наративу. У мінському процесі домінувало декілька речей, які були нав'язані представниками Російської Федерації та їх проксі в цьому переговорному процесі. В першу чергу, це монополія представників так званих окремих районів Донецької та Луганської областей: шість років поспіль тоді приїжджали люди, які знаходяться під впливом Російської Федерації, мало того, є громадянами РФ. Ми демонополізували цю ситуацію: сьогодні в складі української делегації є представники Донбасу, Донецької та Луганської областей, які вимушено є внутрішньо переміщеними особами та входять до тих півтора мільйона людей, змушених тікати від війни, і вони мають право заявляти свій голос у мінському процесі”, — уточнив віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ в середу досягнуто домовленості про повне і загальне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

За час збройної агресії Росії на Донбасі так званий режим “тиші” оголошувався близько 30 разів.