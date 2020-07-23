Швейцарський візит в Україну: Донбас, економічний розвиток і реформи…

Про що домовилася Симонетта Соммаруга з Володимиром Зеленським

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга 20 липня прибула в Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського. Це – перший закордонний візит Соммаруги після спалаху пандемії COVID-19. А водночас і перший державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх відносин.

Відомо, що Швейцарія входить у п’ятірку найбільших інвесторів у економіку України із загальним обсягом прямих інвестицій 1,7 млрд доларів США. Торік прямі інвестиції зросли на 163 млн дол.

За показником інвестування Швейцарія випереджає Францію, Італію, Австрію. Найбільший обсяг швейцарських вкладень в Україну (близько 60%) надійшов до промисловості, де створено понад 30 тис. робочих місць. Одна з ключових сфер співпраці України та Швейцарії – сектор енергоефективності та термомодернізації будівель, а також інфраструктурні проєкти.

Швейцарія також підтримує велику кількість гуманітарних проєктів. Це єдина держава, яка з 2015 року напряму постачає гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало внаслідок війни по обидва боки лінії розмежування на сході України. Саме тому відвідання Донбасу, ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією на Сході, обговорення кримських питань поруч з двостороннім економічним партнерством стали наріжним каменем візиту пані Соммаруги в Україну.

КОНФЕРЕНЦІЯ З РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Оскільки Швейцарія є вагомим партнером України з розвитку економіки та впровадження реформ, не дивно, що перші два дні свого візиту Симонетта Соммаруга присвятила саме цим питанням.

Перша офіційна зустріч Соммаруги із Зеленським, а також спілкування двох президентів у форматі віч-на-віч і розширені українсько-швейцарські переговори пройшли в Маріїнському палаці. Перемовини стосувалися питань миру на Донбасі, протидії поширенню пандемії COVID-19, реабілітації ветеранів, розвитку професійно-технічної та мистецької освіти в Україні, децентралізації, енергоефективності, інфраструктурних проєктів, розвитку міст тощо. За словами Зеленського, Соммаруга відзначила прогрес України в проведенні реформ та бажання продовжувати співпрацю. Уже за кілька годин очільники двох держав зробили низку спільних заяв про досягнуті домовленості.

Зокрема, в Україні буде реалізовано швейцарську програму співробітництва на 2020-2023 роки, що передбачає виділення 108 млн швейцарських франків на гуманітарну й технічну допомогу. Ідеться про взаємодію з імплементації проєктів технічної та гуманітарної допомоги по лінії Швейцарської програми співробітництва з Україною на три роки.

«Без сумніву, Україні та Швейцарії цікаво розвивати подальше партнерство та двосторонню співпрацю… Ми домовилися розвивати ті напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Їх визначає підписаний сьогодні Меморандум про партнерство щодо двосторонніх відносин», – зазначив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ.

У рамках меморандуму про партнерство через два роки у Швейцарії відбудеться п’ята Міжнародна конференція щодо реформ в Україні. Сторони домовилися провести моніторинг реалізації реформ та визначити перелік заходів розбудови інституційних спроможностей у різних секторах для кращої імплементації реформ.

«Окремо ми торкнулися ще двох важливих напрямків – це економіка та торгівля. Відзначу, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших інвесторів у нашу економіку та є далеко не останнім за обсягом товарообігу партнером у Європі. Ми погодилися, що наші країни можуть і повинні розвивати цей потенціал», – сказав глава Української держави.

Щодо реформ у правовій сфері Зеленський сподівається, що Швейцарія допоможе Україні в питаннях протидії корупції й повернення викрадених активів.

«Швейцарія завжди була для нас прикладом у питаннях протидії корупції. Хочу відзначити підписання сьогодні меморандуму про взаєморозуміння між Офісом генпрокурора, НАБУ та швейцарською стороною. Вірю, що Швейцарія допоможе нам у питаннях протидії корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів», – висловив сподівання Зеленський.

ЦЕНТР СТАРТАПІВ

Президент Швейцарії присвятила час для зустрічей з представниками українського уряду: прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, в.о. міністра енергетики Ольгою Буславець, міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, а також міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишем.

Фото: Урядовий портал

Однак знайомство з економічним потенціалом України не обмежилося для Соммаруги формальними зустрічами з представниками української влади. Вона також завітала в «серце» українських старпатів – найбільший вітчизняний інноваційний центр UNIT.City.

Очільницю Швейцарії ознайомили з найцікавішими українськими проєктами: виробником електробайків Delfast, розробником штучного інтелекту AitheonOfficial, лабораторією швидкого прототипування Fabricator/FabLab, експериментальною лабораторією Sensorama Lab, винахідниками «розумних» жалюзі з сонячними батареями SolarGaps тощо.

«Інновації та співпраця можуть врятувати тисячі життів. Якщо ми хочемо не лише покращити нинішню ситуацію, а й уникнути її повторення в майбутньому, необхідно піклуватись про громадян. Варто інвестувати в них, у їхню освіту та підготовку. Такі зміни відкриють нові можливості для всіх: бізнесу, держави та кожної людини», – наголосила голова Швейцарської Конфедерації.

Соммаруга відзначила, що вбачає значний потенціал України у цифровізації. Поштовхом для розвитку сфери ІТ, для переведення комунікації у цифровий формат в усьому світі стала пандемія COVID-19, яка показала, що глобальні проблеми неможливо розв’язувати ізольовано.

«Коронавірусна криза може стати каталізатором цифровізації. Україна займає чудові вихідні позиції для цифровізації: ІТ-послуги є одним із ключових експортних продуктів країни. Нам потрібно звести до мінімуму ризики небезпеки цифровізації. Швейцарія активно підтримує подальший розвиток співробітництва й належне управління в кіберпросторі, щоб захистити людей та бізнес від кіберзагроз», – сказала президент Швейцарії.

Пані Соммаруга приділила увагу також розвиткові ОСББ та енергоефективності в Україні – оскільки Швейцарія є давнім партнером нашої держави у цій сфері. Вона ознайомилася з реалізацією проєкту енергоефективності в Києві, що фінансується Швейцарією, переконавшись на власні очі, як відбувається енергомодернізація багатоквартирних будинків в Україні.

Цей проєкт уперше допоміг Україні запровадити сталі фінансові інструменти, завдяки яким тисячі співвласників будинків можуть зменшити витрати на комунальні послуги й покращити умови свого життя.

«Швейцарія з 2010 року підтримує Україну в реформуванні управління багатоквартирними будинками, і ми готові й далі надавати підтримку в цій сфері. Це надихає – бачити, як ми разом працюємо над рішеннями, що однаково застосовні як у швейцарських, так і в українських містах», – відзначила Соммаруга.

ПОЗИЦІЯ ШВЕЙЦАРІЇ ЩОДО ОКУПОВАНИХ КРИМУ Й ДОНБАСУ НЕЗМІННА

Питання окупованих територій неодноразово порушувалося під час візиту Симонетти Соммаруги в Україну. Зокрема, підкреслювалося, що Швейцарія не визнає анексію Криму і вважає, що ООН і ОБСЄ мають негайно відправити на окупований півострів своїх представників з прав людини. Крім того, Конфедерація постійно стежить за ситуацією на Донбасі й вітає звільнення полонених, що відбулися в останні місяці.

Пані Соммаруга також наголосила, що Швейцарія й надалі надаватиме гуманітарну допомогу цивільному населенню, зокрема щодо доступу населення до чистої питної води.

«Оскільки конфлікт є порушенням міжнародного гуманітарного права, ми докладаємо всіх зусиль, аби допомогти мирному населенню, яке перебуває під прямим впливом цього конфлікту», – сказала вона.

Президент також уточнила, що йдеться про допомогу цивільним, котрі живуть по обидва боки лінії розмежування, і Швейцарія дуже рада, що може це робити за домовленістю з Україною.

Обговорення цієї теми завершилося візитом президента Швейцарії на Донбас, куди Соммаруга вирушила в останній день свого перебування в Україні. Там відбулися зустрічі з представниками міжнародних гуманітарних організацій: представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької облдержадміністрації.

Разом з Володимиром Зеленським президент Швейцарії також відвідала КП «Вода Донбасу» – найбільше підприємство на Донеччині, де працює понад 11 тисяч осіб. «Вода Донбасу» забезпечує майже 4 млн мешканців Донецької області, які проживають по обидва боки лінії розмежування.

З 2014 року об’єкти підприємства неодноразово зазнавали обстрілів, через що періодично припинялася подача води. Погіршився технічний стан інфраструктури підприємства, бракує хімічних реагентів для очистки води та технологічного обладнання. Завдяки новій швейцарській програмі співробітництва на потреби «Води Донбасу» у 2020 році виділено 1,4 млн швейцарських франків.

«Вода повинна бути не тільки символом життя і здоров’я, а й символом миру!» – резюмувала пані Соммаруга.

Руслана Чечуліна

Фото: Офіс Президента; Володимир Тарасов