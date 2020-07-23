Посол Франції: "Нормандія" і "Мінськ" - єдині формати, які можуть принести мир на Донбас

Франція і Німеччина вважають, що "нормандський" і "мінський" формати є єдиними, які здатні принести мир на Донбас і підтвердити суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах.

Таку позицію озвучив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у програмі "Насправді: Мир" в ефірі телеканалу "ДОМ".

Посол запевнив, що Франція не залишить спроби знайти шлях до миру на Донбасі, а президент Емманюель Макрон постійно веде переговори з усіма учасниками процесу.

"Ми докладаємо чимало енергії і дипломатичних інструментів, щоб спробувати досягти угоди, і ми будемо продовжувати це робити. Президент Макрон повністю підтримує цю позицію і проводить багато часу в телефонному форматі з Ангелою Меркель, а також з президентом Зеленським і президентом Путіним, щоб спробувати знайти шлях до миру. І ми не залишимо ці зусилля. Ми знаємо, що майже щодня мають місце жахливі жертви вздовж лінії зіткнення, і ми хочемо зробити свій внесок, щоб вони припинилися, а в Україну повернувся мир", - розповів де Понсен.

Як повідомляв Укрінформ, остання зустріч лідерів у "нормандському форматі" відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року. На початку липня в Берліні відбулися переговори на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату. В ОПУ тоді заявили, що Україна, Німеччина і Франція на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, а Росія взяла паузу.