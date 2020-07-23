Шмигаль їде до Брюсселя з робочим візитом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні здійснить перший офіційний візит до Брюселя.

Про це глава уряду написав у Facebook.

"Сьогодні працюю у Брюсселі. Символічно, що мій перший офіційний візит буде саме до столиці Європейського Союзу Адже євроінтеграційний рух України для нашого Уряду є важливим пріоритетом", - повідомив Шмигаль.

За його словами, заплановані важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди.

Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України, Telegram