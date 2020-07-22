Кворум на Кабміні буде попри відпустки міністрів - Немчінов

Міністри братимуть відпустки за графіками, але при цьому кворум на засіданнях уряду зберігатиметься.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи планує відпустку уряд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі ми люди і хтось має свої плани. Прем'єр-міністр провів робочу нараду з членами уряду щодо цього питання, всі подали свої графіки ( відпусток - ред). Думаю, що в нас буде зберігатися кворум і відповідно до погодженого графіку міністри в той чи інший час будуть, звичайно, користуватися відпусткою", - сказав Немчінов.

Водночас він зауважив, що дві третини членів уряду не планували відпустки на літній період.