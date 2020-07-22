КСУ отримав подання щодо закону про Вищий антикорупційний суд

До Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.

"Суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати закон України "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року № 2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Відповідне подання підписали 44 депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя", а також представники депгрупи "За майбутнє" та деякі позафракційні депутати.

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Як повідомлялося, в Україні 5 вересня 2019 року почав роботу Вищий антикорупційний суд України.