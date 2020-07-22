КСУ отримав подання щодо закону про Вищий антикорупційний суд
Укрінформ
До Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".
Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.
"Суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати закон України "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року № 2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України", - йдеться у повідомленні.
Відповідне подання підписали 44 депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя", а також представники депгрупи "За майбутнє" та деякі позафракційні депутати.
Як повідомлялося, в Україні 5 вересня 2019 року почав роботу Вищий антикорупційний суд України.