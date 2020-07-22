США вітають успішне звільнення заручників у Луцьку — посольство

Посольство Сполучених Штатів Америки привітало безпечне звільнення захоплених у Луцьку заручників.

Про це йдеться в заяві посольства, опублікованій у Twitter.

“Ми разом з народом України радіємо безпечному звільненню заручників, захоплених вчора у Луцьку, і вітаємо успіх української влади у забезпеченні їхнього звільнення”, - зазначили в посольстві США.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.